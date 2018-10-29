Почти 7% блюд саратовского общепита являются опасными

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-29T14:58:47+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области за девять месяцев 2018 года проверил 116 предприятий общепита.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 6,7% исследований проб готовых блюд не соответствовали требованиям безопасности.

В частности, в семи образцах роллов была найдена сальмонелла. В 49 смывах с рук персонала и посуды обнаружена кишечная палочка.

По итогам проверок вынесено 101 постановление о штрафах на сумму 690 тыс. рублей. 14 материалов было направлено в суд, по шести из них приняли решение о закрытии заведения общепита до 90 суток, в частности, прикрыт один павильон по торговле шаурмы, материалы по второму находятся на рассмотрении.

Из оборота изъято 47 кг некачественных и опасных продуктов.