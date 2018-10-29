2018-10-29T14:34:42+03:00
Происшествия

Осужденный в Саратовской области ударил замначальника колонии

Ему назначили наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии строгого режима
Ольга Муравлёва
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В Пугачеве Саратовской области осудили 34-летнего Абдусатора Тоирова, уже отбывающего наказание в колонии. Мужчину признали виновным в том, что он ударил сотрудника исправительного учреждения.

- Около 11 утра 10 января замначальника ИК проводил обход учреждения. Во время осмотра заключенный двумя кулаками ударил в область правого предплечья должностное лицо. Тем самым нарушил организованную деятельность колонии, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Сам Тоиров не признал свою вину, однако суд счел доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения приговора. Ему назначили наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии строгого режима.

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