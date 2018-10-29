2018-10-29T14:43:26+03:00
Общество

Саратов накроет сильный снегопад

В МЧС рекомендуют не выезжать на личных авто
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Снегопад в СаратовеСнегопад в Саратове
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Саратовский Гидромецентр прогнозирует сильный снегопад ночью и днем 30 октября.

Местами по области и в Саратове пройдет дождь и сильный снег (6-19 мм), Ожидается налипание мокрого снега - до 11 мм и более, гололедица, туман. Северо-восточный ветер усилится порывами до 15-16 м/с.

В ГУ МЧС по Саратовской области предупредили водителей об опасности.

В числе рекомендаций - «переобуть» автомобиль в шипованную резину, двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность на поворотах и спусках, сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между машинами. Кроме этого, во избежание заноса, предлагают не делать резких маневров.

А вообще в МЧС посоветовали воздержаться от поездках на личном автотранспорте.

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