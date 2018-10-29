В Саратове гость из Кемерова пытался украсть оконную решетку
Возбуждено уголовное дело
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Полицейские Фрунзенского района раскрыли необычную кражу. Согласно заявлению от 53-летней саратовчанки, неизвестные ночью пытались выломать с окна кухни ее квартиры железную решетку.
- Накануне в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Антикриминал» сотрудниками полиции задержан следственно-арестованный 23-летний житель Кемеровской области. Даны признательные показания. Ущерб составил 2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Возбуждено уголовное дело за кражу.