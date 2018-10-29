В Балашове за найм гастарбайтера наказали полицию

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-29T14:03:04+03:00

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Прокуратура Балашовского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

- Во время рейда было установлено, что индивидуальный предприниматель Кирсанова Е. Е. в сентябре 2018 года наняла в принадлежащую ей гостиницу гражданку Туркменистана.

Поскольку данный факт своевременно не был выявлен сотрудниками полиции, прокуратурой в адрес начальника МО МВД РФ «Балашовский» внесено представление, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — пояснили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Кроме того, по представлению надзорного ведомства сотрудники полиции оштрафовали предпринимателя Кирсанову и гражданку Туркменистана.