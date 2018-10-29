В Балашове за найм гастарбайтера наказали полицию
Прокуратура Балашовского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.
- Во время рейда было установлено, что индивидуальный предприниматель Кирсанова Е. Е. в сентябре 2018 года наняла в принадлежащую ей гостиницу гражданку Туркменистана.
Поскольку данный факт своевременно не был выявлен сотрудниками полиции, прокуратурой в адрес начальника МО МВД РФ «Балашовский» внесено представление, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — пояснили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Кроме того, по представлению надзорного ведомства сотрудники полиции оштрафовали предпринимателя Кирсанову и гражданку Туркменистана.