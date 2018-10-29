2018-10-29T13:45:26+03:00
Происшествия

В Саратове мошенница представляется сотрудником Роспотребнадзора

В ведомстве советуют предпринимателям звонить в полицию
Тимур Гадеев
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Управление Роспотребнадзора Саратовской области предупредило жителей региона, что некая мошенница звонит предпринимателям или в крупные организации, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора или подведомственного учреждения ФГУП «Центр защиты прав потребителей», и вымогает у них деньги.

- Со слов обратившихся, звонившая «сотрудница» представляется Дарьей Андреевной, звонки осуществляются с телефонных номеров: +7 999-444-49-09, +7 999-314-87-46, +7 999-314-87-48, +7 999-555-48-39.

Женщина уведомляет о проведении в отношении организации внеплановой проверки и предлагает приобрести брошюры для оформления «уголка потребителя». В случае согласия обещает предпринимателям освободить их от надзорных мероприятий, — рассказали в управлении.

В Роспотребнадзоре предупредили жителей Саратова и области, что подобные действия расцениваются как мошенничество. В случае подобных звонков необходимо тут же обращаться в полицию.

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