Фестиваль «Аткарские розы» признан одним из лучших в России

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-29T13:40:32+03:00

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Фестиваль «Аткарские розы» занял первое место в номинации «Лучшее городское праздничное событие» национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2018».

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму, также балаковский фестиваль «Клубничное рождество» удостоился специального диплома в номинации «Лучшая идея туристического события».

Финал национальной премии проходил 24–27 октября в Нижнем Новогороде.