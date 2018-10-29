Фестиваль «Аткарские розы» признан одним из лучших в России
Также специальным дипломом отмечен балаковский фестиваль «Клубничное рождество»
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Фестиваль «Аткарские розы» занял первое место в номинации «Лучшее городское праздничное событие» национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2018».
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму, также балаковский фестиваль «Клубничное рождество» удостоился специального диплома в номинации «Лучшая идея туристического события».
Финал национальной премии проходил 24–27 октября в Нижнем Новогороде.