2018-10-29T13:10:03+03:00
Недвижимость

Жители Ленинского района и СХИ остались до ночи без воды

Такие меры приняты в связи с ремонтом водосетей
Ольга Муравлёва
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В Саратове отключили воду абонентам, проживающим в Ленинском районе и около СХИ.

- Ориентировочно до полуночи ограничили водоснабжение абонентам, проживающим на Танкистов 99–201, 205–213 (нечетные номера домов), Техническая, 14Б, Городская, 74, Блинова, 13–50 (нечетные номера домов), Антонова, 14Б–26г (четные номера домов), Романтиков, 44, 46а, 2-й проезд Блинова, 3–8а, и 1-й Изобильный проезд, 2, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также коммунальщики уточнили, что воды нет на Депутатской, 45, 3-й Окольной, 17/1, 4-й Окольной, 15, 15а и в частных жилых домах поселков Саксагай, Мирный, Молочка.

К тому же на улицах Плодородная, Гуселка 1-я Семхоз, Черниговская, 2-я Песочная, Песочная, Чкалова, Гусельская, Тележная, Восточная, Енисейская, Овражная, Белинского, Куйбышева, Полевая нет питьевого ресурса до 24:00.

Как отметили в компании, такие меры приняты в связи с ремонтом водосетей.

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