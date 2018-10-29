На саратовской трассе опрокинувшаяся фура перекрыла дорогу
Водитель транспорта не пострадал
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Около поворота на Аткарск на автодороге Саратов — Пенза случилось ДТП с грузовым автомобилем.
- Предполагается, что водитель фуры не справился с управлением, налетел на отбойник, и транспорт перевернулся, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Часть дороги оказалась перекрыта из-за лежащей машины. Дальнобойщик не пострадал.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.