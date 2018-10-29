В Саратове осудили несовершеннолетних воришек

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-29T12:56:36+03:00

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В Заводском районе за покушение на грабеж продуктового магазина «Забава» осуждены подростки 15 и 16 лет.

- Согласно материалам дела, 18 июня двое подростков распределили роли, чтобы их не узнали по записям с камер видеонаблюдения — надели маски и после этого один из них зашел в магазин, схватил коробку с печеньем и стал убегать. Однако на выходе мальчик с печеньем споткнулся и упал, а вся добыча рассыпалась на полу. После неудачного ограбления воришки бросились «наутек».

В результате суд Заводского района назначил каждому из подсудимых наказание в виде одного года лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.