2018-10-29T12:33:46+03:00
Происшествия

В Калининске мужчины забили собутыльника и выкинули труп на улицу

Ночью они занесли его в дом, а утром обнаружили, что потерпевший мертв
Ольга Муравлёва
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Следователи СК по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины и 34-летнего. Их обвиняют в избиении, повлекшем смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что 23 октября в одном из домов Калининска собралась компания для распития спиртного. Кроме 34-летней хозяйки и ее 24-летнего мужа в помещении находились 28-летняя девушка, а также 28-летний и 44-летний мужчины. Пьяные гости уснули, а хозяин дома стал будить мужчин и просить продолжить с ним пить, а после разозлившись от их безразличия ударил несколько раз руками и ногами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

В этот момент в дом заглянули отец и 34-летний сожитель 28-летней гостьи. Они потребовали, чтобы девушка пошла с ними домой. Когда та встала, ее возлюбленный заметил, что у нее «расстегнуты отдельные элементы одежды и предположил, что кто-то из мужчин, участвовавших в застолье, оказывал ей знаки внимания. Рассердившись, 34-летний мужчина вошел в дом и сообщил о своих подозрениях хозяину дома».

- Тогда сожитель девушки и хозяин дома вместе начали бить 28-летнего и 44-летнего мужчин. Последний убежал, а первого они после избиения выбросили на улицу, — уточнили подробности в СУ СК.

После содеянного хозяева легли спать, а гости ушли. Ночью владельцы пристанища занесли потерпевшего домой, а утром поняли, что он не дышит.

Судмедэкспертиза показала, что он умер от тупой травмы головы.

Следователи совместно с полицией установили, что к преступлению причастны 24-летний и 34-летний мужчины. Их задержали, теперь решается вопрос о заключении их под стражу.

Сейчас расследование продолжается. Проводятся следственные действия, устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

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