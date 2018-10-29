2018-10-29T12:54:14+03:00
Экономика

Объем взятых саратовцами кредитов вырос на 46%

Граждане задолжали банкам 178 млрд рублей
Екатерина Семенова
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За восемь месяцев 2018 года жители Саратовской области взяли 93,5 млрд рублей кредитов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, это на 46% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

За восемь месяцев общий объем кредитов вырос на 15,5% и составил 178 млрд рублей. Более 40% из этой суммы приходится на ипотеку. С начала года рост составил 17%.

Как пояснили специалисты банка, рост кредитов связан со снижением ставок на 0,8 п.п. Так, в августе средневзвешенная ставка для граждан составила 12%.

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