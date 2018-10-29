В Саратовской области водитель врезался в отбойник и погиб

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-29T12:52:07+03:00

Пострадавшего выбросило из машины в кювет

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Сегодня, 29 октября, в 08:16 утра на кольцевой дороге у поворота на село Лотухино случилось ДТП со смертельным исходом.

- 64-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в отбойник, — рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.

В результате столкновения мужчину выбросило из автомобиля в кювет. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина погиб до приезда медиков.