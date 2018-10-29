В Саратов из Голландии завезли цветы с опасным вредителем [видео]
В партии гипсофил нашли табачную белокрылку
Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило опасный карантинный объект.
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В Саратовской области обнаружили цветы с опасным вредителем.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, партию срезанных цветов гипсофилы завезли в наш регион из Нидерландов.
При проверке выяснилось, что в партии из 200 цветов находится табачная белокрылка (лат. Bemisia tabaci Gen.) — это карантинный вредитель, который опасен для бахчевых, овощей, цветов, плодов и ягод.
Для предотвращения заноса табачной белокрылки партия гипсофил была сожжена.