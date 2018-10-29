В СГЮА встретили будущих абитуриентов

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-29T11:38:05+03:00

В вузе прошел первый в этом учебном году День открытых дверей

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28 октября в стенах Саратовской государственной юридической академии прошел первый в этом учебном году День открытых дверей.

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Более 500 старшеклассников со всех уголков России в рамках обзорной экскурсии по академии познакомились с историей вуза, посетили зал судебных заседаний, криминалистический полигон и физкультурно-оздоровительный комплекс, узнали о работе полиграфа, учебном процессе и студенческих организациях. Для всех желающих студенческим медиацентром «SM Production» была организована фотозона.

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На официальной части в актовом зале состоялась встреча с представителями ректората и руководством учебных структурных подразделений СГЮА. Школьников и их родителей детально ознакомили с информацией о правилах приема в 2019 году, о профилях подготовки в каждом подразделении, условиях проживания и количестве мест в общежитиях, о критериях отбора на программу военной подготовки.

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- После посещения академии мое желание поступить сюда только укрепилось! Мои родители работают в правоохранительных органах, и хочется продолжить семейную традицию. Больше всего меня поразило количество студенческих объединений, где каждый студент может проявить себя в различных сферах деятельности. Надеюсь, что экзамены сдам успешно и вольюсь в дружную студенческую семью СГЮА! — поделился своими впечатлениями одиннадцатиклассник из Свердловской области Кирилл Логунов.

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В завершении мероприятия прошли отдельные встречи по учебным подразделениям, где каждый мог получить ответы на интересующие их вопросы.