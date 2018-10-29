2018-10-29T11:38:05+03:00
Общество

В СГЮА встретили будущих абитуриентов

В вузе прошел первый в этом учебном году День открытых дверей
Екатерина Семенова
Поделиться:
В СГЮА прошел День открытых дверейВ СГЮА прошел День открытых дверей
Изменить размер текста:

28 октября в стенах Саратовской государственной юридической академии прошел первый в этом учебном году День открытых дверей.

.

.

Более 500 старшеклассников со всех уголков России в рамках обзорной экскурсии по академии познакомились с историей вуза, посетили зал судебных заседаний, криминалистический полигон и физкультурно-оздоровительный комплекс, узнали о работе полиграфа, учебном процессе и студенческих организациях. Для всех желающих студенческим медиацентром «SM Production» была организована фотозона.

.

.

На официальной части в актовом зале состоялась встреча с представителями ректората и руководством учебных структурных подразделений СГЮА. Школьников и их родителей детально ознакомили с информацией о правилах приема в 2019 году, о профилях подготовки в каждом подразделении, условиях проживания и количестве мест в общежитиях, о критериях отбора на программу военной подготовки.

.

.

- После посещения академии мое желание поступить сюда только укрепилось! Мои родители работают в правоохранительных органах, и хочется продолжить семейную традицию. Больше всего меня поразило количество студенческих объединений, где каждый студент может проявить себя в различных сферах деятельности. Надеюсь, что экзамены сдам успешно и вольюсь в дружную студенческую семью СГЮА! — поделился своими впечатлениями одиннадцатиклассник из Свердловской области Кирилл Логунов.

.

.

В завершении мероприятия прошли отдельные встречи по учебным подразделениям, где каждый мог получить ответы на интересующие их вопросы.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские аграрии получили 77 золотых медалей выставки «Золотая осень-2018»
В Саратовской области из-за нарушения санитарных норм закрыли три детсада
Почти 7% блюд саратовского общепита являются опасными
Осужденный в Саратовской области ударил замначальника колонии
Саратов накроет сильный снегопад
В Саратове гость из Кемерова пытался украсть оконную решетку
В Балашове за найм гастарбайтера наказали полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения при подключении жилых домов Саратова к теплу
В Саратовской области прокуратура заинтересовалась трупом лошади
В Саратове мошенница представляется сотрудником Роспотребнадзора
Фестиваль «Аткарские розы» признан одним из лучших в России
Жители Ленинского района и СХИ остались до ночи без воды
На саратовской трассе опрокинувшаяся фура перекрыла дорогу
В Саратове осудили несовершеннолетних воришек
В Калининске мужчины забили собутыльника и выкинули труп на улицу
В Красном Куте воспитатель забыла ребенка на улице
Объем взятых саратовцами кредитов вырос на 46%
В Саратовской области водитель врезался в отбойник и погиб