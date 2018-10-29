В Петровске мужчина зарезал домогавшуюся его женщину

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-29T11:21:39+03:00

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В Петровске Саратовской области 26 октября была убита 36-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по версии следствия, в пятницу 49-летняя женщина пригласила к себе домой двух знакомых — женщину 36 лет и 48-летнего мужчину. Известно, что они познакомились, когда отбывали обязательные работы за совершенные нарушения.

Младшая из женщин начала оказывать гражданину знаки внимания. Однако тот категорически отказал ей. На это она разозлилась и принялась его оскорблять, но мужчина не стерпел такого отношения и ударил ее ножом в грудь.

Хозяйка квартиры помогла злоумышленнику вынести труп на улицу, но их заметил сосед, который вызвал полицию.

Установлено, что гражданка скончалась из-за ранения сердца.

Мужчину задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.