В музее боевой и трудовой славы открыли экспозицию истории ЦСМ Дубовикова

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-29T14:03:35+03:00

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В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялось открытие нового раздела экспозиции «Трудовая слава Саратовской области», посвященного 116-летней истории ФБУ «Саратовского ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».

Приветствовал гостей и. о. директора регионального центра Валерий Сараев.

- Трудовая слава Саратовской области складывается из подвига каждого человека и подвига каждого коллектива. Ваша экспозиция очень высокого современного качества и она займет достойное место среди других, — подчеркнул директор Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук.

От лица депутатского корпуса поздравила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

- «Саратовская система качества» — это очень серьезный бренд и символично, что сегодня в одном из брендов нашей области, в любимом музейном комплексе открыта новая экспозиция, которая вывела на новый качественный уровень наш постоянно меняющийся современный музей, — отметила она.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе лучшие сотрудники предприятия были награждены грамотами и благодарственными письмами.

Украшением мероприятия стала концертная программа.