В Энгельсе водитель спровоцировала ДТП
Мужчина и его пассажирка госпитализированы
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В минувшую субботу, 27 октября, на улице Персидского 38-летняя водитель, управляя автомобилем Toyota Rav4, спровоцировала ДТП.
- По предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка женщина-водитель не уступила право проезда 24-летнему водителю «Лада Калина» и допустила столкновение, — рассказали «КП-Саратов» УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.
В результате аварии госпитализированы водитель «Лады» и его 22-летняя пассажирка.