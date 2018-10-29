В Энгельсе водитель спровоцировала ДТП

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-29T11:03:06+03:00

Мужчина и его пассажирка госпитализированы

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 27 октября, на улице Персидского 38-летняя водитель, управляя автомобилем Toyota Rav4, спровоцировала ДТП.

- По предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка женщина-водитель не уступила право проезда 24-летнему водителю «Лада Калина» и допустила столкновение, — рассказали «КП-Саратов» УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

В результате аварии госпитализированы водитель «Лады» и его 22-летняя пассажирка.