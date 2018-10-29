2018-10-29T12:11:50+03:00
Происшествия

Грузовик с радиоактивным металлом вернется из Балакова в Самару

В Росприроднадзоре сообщили об итогах проверки грузовика с радиационным металлоломом на заводе «Северсталь – Сортовой завод Балаково».
Александр Уриевский
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Начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Николай Гамов 29 октября рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что грузовик с «фонящим» металлом отправится обратно в Самару к поставщику — ООО «ПО ВЦЧМ». Общий вес металла - 20 тонн.

- Наша радиологическая бригада оперативно выехала 27 октября и провела исследования грузовика «КамАЗ» с грузом черного металла. Были зафиксированы превышения фоновых значений, — заявил специалист.

По словам Гамова, эта ситуация не создает угрозы жизни населению Саратовской области.

- На разных территориях фоновые значения могут быть разные, даже в черте города. К примеру, там, где есть гранитные плиты, фоновый уровень радиоактивности будет выше, чем на соседней улице. При проведении радиологических исследований на заводе Северстали превышение было выше, чем на окружающей территории. Управлением Роспотребнадзора было выдано предписание о сохранности этого транспортного средства до его отправки в адрес поставщика. Там уже в Самаре специализированные организации выявят, за счет чего произошло превышение фона. Эта партия металла не допущена для переработки на территории Саратовской области, — рассказал представитель Роспотребнадзора Николай Гамов.

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