В ДТП в Вольском районе погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-29T10:30:17+03:00

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В минувшую субботу на 130 километре автодороги «Сызрань - Саратов – Волгоград» Вольского района, произошло столкновение «Лада 212140» и Daewoo Nexia.

- По предварительным данным 81-летний водитель Лады при развороте не уступил место 44-летнему водителю Daewoo Nexia и допустил столкновение, — рассказали «КП-Саратов» В региональном ГИБДД.

В результате аварии 43-летняя пассажирка Daewoo Nexia с травмами госпитализирована, а мужчина от полученных травм скончался в больнице.