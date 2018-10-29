В Саратовской области мужчина пришел знакомиться с дамой и украл банковскую карту

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-29T10:29:33+03:00

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Следователи Марксовского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего рецидивиста, жителя поселка Пушкино Советского района. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и краже денег с банковского счета.

- Следствие считает, что 8 октября мужчина узнал от знакомого, что в гостях у соседа находится приезжая девушка. Он решил познакомиться с дамой, пришел к 51-летнему гражданину и начал требовать пустить его в дом. Гражданин стучал в двери и окна, просясь в жилище. Хозяин открыл вход и выгнал посетителя. Тогда злоумышленник толкнул домовладельца и проник в помещение, где украл карту Сбербанка и ушел восвояси, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР Саратовской области.

В этот же день мужчина оплатил этой картой, не требующей пин-код, покупки в магазине на 560 рублей. Владелец денег сообщил о случившемся в полицию.

Во время расследования карту у злоумышленника изъяли и вернули собственнику. Похититель признал свою вину.

Сейчас расследование продолжается.