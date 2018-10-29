2018-10-29T10:29:33+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина пришел знакомиться с дамой и украл банковскую карту

Похититель признался в преступлениях
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Марксовского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего рецидивиста, жителя поселка Пушкино Советского района. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и краже денег с банковского счета.

- Следствие считает, что 8 октября мужчина узнал от знакомого, что в гостях у соседа находится приезжая девушка. Он решил познакомиться с дамой, пришел к 51-летнему гражданину и начал требовать пустить его в дом. Гражданин стучал в двери и окна, просясь в жилище. Хозяин открыл вход и выгнал посетителя. Тогда злоумышленник толкнул домовладельца и проник в помещение, где украл карту Сбербанка и ушел восвояси, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР Саратовской области.

В этот же день мужчина оплатил этой картой, не требующей пин-код, покупки в магазине на 560 рублей. Владелец денег сообщил о случившемся в полицию.

Во время расследования карту у злоумышленника изъяли и вернули собственнику. Похититель признал свою вину.

Сейчас расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские аграрии получили 77 золотых медалей выставки «Золотая осень-2018»
В Саратовской области из-за нарушения санитарных норм закрыли три детсада
Почти 7% блюд саратовского общепита являются опасными
Осужденный в Саратовской области ударил замначальника колонии
Саратов накроет сильный снегопад
В Саратове гость из Кемерова пытался украсть оконную решетку
В Балашове за найм гастарбайтера наказали полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения при подключении жилых домов Саратова к теплу
В Саратовской области прокуратура заинтересовалась трупом лошади
В Саратове мошенница представляется сотрудником Роспотребнадзора
Фестиваль «Аткарские розы» признан одним из лучших в России
Жители Ленинского района и СХИ остались до ночи без воды
На саратовской трассе опрокинувшаяся фура перекрыла дорогу
В Саратове осудили несовершеннолетних воришек
В Калининске мужчины забили собутыльника и выкинули труп на улицу
В Красном Куте воспитатель забыла ребенка на улице
Объем взятых саратовцами кредитов вырос на 46%
В Саратовской области водитель врезался в отбойник и погиб