Водитель сгорел в «Волге» у села Кокурино

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-29T10:26:17+03:00

Группа наиболее опытных следователей начала проверку

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СУ СКР Саратовской области проверяет обстоятельства гибели человека в сгоревшем автомобиле.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, труп был обнаружен 27 октября.

На место происшествия между селом Кокурино и федеральной трассой Саратов — Сызрань — Волгоград выехала группа наиболее опытных следователей и полицейских. Оказалось, что там полностью выгорел автомобиль ГАЗ-3110 «Волга». При этом на водительском сиденье находился обгоревший труп человека. Личность погибшего пока не установлена.

Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам проверки будет принято решение.