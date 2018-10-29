Водитель сгорел в «Волге» у села Кокурино
Группа наиболее опытных следователей начала проверку
Изменить размер текста:
СУ СКР Саратовской области проверяет обстоятельства гибели человека в сгоревшем автомобиле.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, труп был обнаружен 27 октября.
На место происшествия между селом Кокурино и федеральной трассой Саратов — Сызрань — Волгоград выехала группа наиболее опытных следователей и полицейских. Оказалось, что там полностью выгорел автомобиль ГАЗ-3110 «Волга». При этом на водительском сиденье находился обгоревший труп человека. Личность погибшего пока не установлена.
Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам проверки будет принято решение.