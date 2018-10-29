2018-10-29T10:26:17+03:00
Происшествия

Водитель сгорел в «Волге» у села Кокурино

Группа наиболее опытных следователей начала проверку
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

СУ СКР Саратовской области проверяет обстоятельства гибели человека в сгоревшем автомобиле.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, труп был обнаружен 27 октября.

На место происшествия между селом Кокурино и федеральной трассой Саратов — СызраньВолгоград выехала группа наиболее опытных следователей и полицейских. Оказалось, что там полностью выгорел автомобиль ГАЗ-3110 «Волга». При этом на водительском сиденье находился обгоревший труп человека. Личность погибшего пока не установлена.

Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам проверки будет принято решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские аграрии получили 77 золотых медалей выставки «Золотая осень-2018»
В Саратовской области из-за нарушения санитарных норм закрыли три детсада
Почти 7% блюд саратовского общепита являются опасными
Осужденный в Саратовской области ударил замначальника колонии
Саратов накроет сильный снегопад
В Саратове гость из Кемерова пытался украсть оконную решетку
В Балашове за найм гастарбайтера наказали полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения при подключении жилых домов Саратова к теплу
В Саратовской области прокуратура заинтересовалась трупом лошади
В Саратове мошенница представляется сотрудником Роспотребнадзора
Фестиваль «Аткарские розы» признан одним из лучших в России
Жители Ленинского района и СХИ остались до ночи без воды
На саратовской трассе опрокинувшаяся фура перекрыла дорогу
В Саратове осудили несовершеннолетних воришек
В Калининске мужчины забили собутыльника и выкинули труп на улицу
В Красном Куте воспитатель забыла ребенка на улице
Объем взятых саратовцами кредитов вырос на 46%
В Саратовской области водитель врезался в отбойник и погиб