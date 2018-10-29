Пятеро детей погибли в авариях в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-29T10:02:00+03:00

ГИБДД региона рассказала о статистике ДТП с несовершеннолетними за девять месяцев

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За девять месяцев 2018 года в Саратовской области зарегистрировано 141 ДТП с участием детей-пассажиров. В них пострадали 166 несовершеннолетних, пятеро погибли.

- Основными причинами аварий являются нарушение правил расположения машин на дороге, таких случаев было 19. Выезд на встречку — 21 инцидент. Несоблюдение очередности проезда — 38, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Также из-за нарушений дистанции случилось 16 аварий.

Для предупреждения детского травматизма на дороге и выявления нарушений водителями правил перевозки юных пассажиров с 29 по 31 октября на территории Саратовской области проводится мероприятие «Ребенок — главный пассажир».

В ГИБДД обращают внимание, что детское удерживающее кресло помогает во время перевозки и защищает ребенка от ударов. Отсутствие детского кресла во время езды юного пассажира влечет штраф 3 тыс. рублей.