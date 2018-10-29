В Балакове водитель сбил подростка и скрылся
Пострадавший с травмами госпитализирован
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В минувшее воскресенье, 28 октября, в 20:40, в районе дома №58 по улице Ленина в Балакове неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода.
- На нерегулируемом переходе машина не уступила дорогу. Пострадал 18-летний молодой человек, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Сразу после наезда сбивший водитель с места преступления скрылся. Парня с многочисленными травмами госпитализировали.