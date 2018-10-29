В Саратовской области рецидивист украл 25 литров бензина и 15 пачек сигарет
Изъять у него смогли только 5 литров горючего и одну пачку табачных изделий
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В Романовке Федоровского района из гаража, принадлежащего 54-летнему местному жителю, украли 25 литров 92-го бензина, аккумулятор, гаечные инструменты и 15 пачек сигарет. Преступление случилось на этих выходных, в период с 20:00 27 октября до 11:00 28-го.
- В 11:35 воскресенья в полицию заявил мужчина. Он рассказал, что ему сломали гаражные ворота, залезли и украли имущество, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Оперативники быстро задержали 31-летнего местного рецидивиста. У него смогли забрать только 5 литров бензина, инструменты и одну пачку сигарет.
В отношении него возбудили уголовное дело за кражу.