2018-10-29T09:16:02+03:00
Происшествия

Погибшая на пожаре в Марксе пенсионерка могла отравиться продуктами горения

СУ СКР проводит проверку
Екатерина Семенова
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Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели на пожаре пожилой женщины в Марксе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, трагедия случилась вечером 26 октября.

Дежурному МЧС поступил вызов, что горит двухэтажный шестиквартирный дом. Из здания эвакуировали жильцов, после тушения в одном из помещений найдено тело 82-летней хозяйки.

По предварительной версии, именно в этой квартире начался пожар. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, женщина могла отравиться продуктами горения.

По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.

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