Погибшая на пожаре в Марксе пенсионерка могла отравиться продуктами горения
СУ СКР проводит проверку
Изменить размер текста:
Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели на пожаре пожилой женщины в Марксе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, трагедия случилась вечером 26 октября.
Дежурному МЧС поступил вызов, что горит двухэтажный шестиквартирный дом. Из здания эвакуировали жильцов, после тушения в одном из помещений найдено тело 82-летней хозяйки.
По предварительной версии, именно в этой квартире начался пожар. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, женщина могла отравиться продуктами горения.
По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.