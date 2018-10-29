У покровчанки похитили кошелек с 300 рублями

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-29T08:48:33+03:00

Воришка вернул деньги в этот же день

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В Энгельсе Саратовской области днем в субботу, 27 октября, на улице Ломоносова, у дома №20, у 55-летней покровчанки отобрали кошелек, в котором находились 300 рублей.

- Она сразу же заявила в полицию, и правоохранители быстро поймали вора. Им оказался пьяный 40-летний рецидивист. Деньги он вернул владелице, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж.