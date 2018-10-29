В 16 домах Саратова нет отопления

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-29T08:55:48+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на восемь часов утра понедельника, 29 октября, в Саратове отключено отопление в 16 многоквартирных домах.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с повторными авариями на трубопроводах.

На сетях работают восемь бригад, из них четыре — «Т Плюс» и по две ООО «ТЭГК» и МУП «ГАРС».

Тепло планируется дать сегодня.

Список абонентов, которым временно приостановлена подача теплоснабжения:

Волжский район:

улица Некрасова, 19;

проезд Котовского, 3;

улица Большая Горная, 147/159;

улица Соборная, 86а/145;

улица Радищева, 64, 66;

Волочаевский проезд, 5.

Ленинский район:

улица 2-я Прокатная, 21/1, 21а;

улица Загороднева, 6, 8;

улица Одесская, 16;

проспект Строителей, 17;

улица 50 лет Октября, 83;

Октябрьский район:

улица Шевченко, 18;

улица Горького, 19.