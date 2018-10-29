В 16 домах Саратова нет отопления
По данным на восемь часов утра понедельника, 29 октября, в Саратове отключено отопление в 16 многоквартирных домах.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с повторными авариями на трубопроводах.
На сетях работают восемь бригад, из них четыре — «Т Плюс» и по две ООО «ТЭГК» и МУП «ГАРС».
Тепло планируется дать сегодня.
Список абонентов, которым временно приостановлена подача теплоснабжения:
Волжский район:
улица Некрасова, 19;
проезд Котовского, 3;
улица Большая Горная, 147/159;
улица Соборная, 86а/145;
улица Радищева, 64, 66;
Волочаевский проезд, 5.
Ленинский район:
улица 2-я Прокатная, 21/1, 21а;
улица Загороднева, 6, 8;
улица Одесская, 16;
проспект Строителей, 17;
улица 50 лет Октября, 83;
Октябрьский район:
улица Шевченко, 18;
улица Горького, 19.