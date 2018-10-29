В Саратове у женщины украли золото на 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-29T08:37:15+03:00

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В Саратове рецидивист взломал квартиру женщины на Буровой в Ленинском районе и украл золото на 100 тыс. рублей.

- Вечером 22 октября в полицию пришла 38-летняя гражданка, сообщив, что в период с десяти утра до двух часов дня у нее вскрыли замок от входной двери и украли украшения из драгоценного металла. Сумма ущерба — 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и через пять дней задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний рецидивист.

Он рассказал, что часть похищенного сдал в ломбард, а вторую — продал у Сенного рынка незнакомцам. Прибыль он уже потратил. Теперь мужчина под стражей.