2018-10-29T08:37:15+03:00
Происшествия

В Саратове у женщины украли золото на 100 тыс. рублей

Вор успел потратить деньги от продажи награбленного
Ольга Муравлёва
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В Саратове рецидивист взломал квартиру женщины на Буровой в Ленинском районе и украл золото на 100 тыс. рублей.

- Вечером 22 октября в полицию пришла 38-летняя гражданка, сообщив, что в период с десяти утра до двух часов дня у нее вскрыли замок от входной двери и украли украшения из драгоценного металла. Сумма ущерба — 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и через пять дней задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний рецидивист.

Он рассказал, что часть похищенного сдал в ломбард, а вторую — продал у Сенного рынка незнакомцам. Прибыль он уже потратил. Теперь мужчина под стражей.

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