В Саратове грузчик с ножом пытался украсть банку пива
22-летнего мужчину задержали
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В поселке Солнечный Саратова мужчина пытался ограбить магазин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в 19:30 в воскресенье, 28 октября.
Неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Чехова, 8/2. Угрожая ножом продавцу, он пытался открыто похитить банку пива.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался 22-летний грузчик. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.