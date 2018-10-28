2018-10-28T20:03:43+03:00
Общество

Жители Солнечного-2 с нетерпением ждут открытия новой школы

Средства на строительство были выделены при поддержке Вячеслава Володина
Екатерина Семенова
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Строящаяся школа в Солнечном-2Строящаяся школа в Солнечном-2Фото: Александр Уриевский
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26 октября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Саратовскую посетил строительную площадку школы на 1 100 учебных мест поселке Солнечный-2.

Напомним, в феврале этого года жители микрорайона обратились к спикеру ГД с просьбой о строительстве школы. При поддержке Вячеслава Володина был решен вопрос о финансировании проекта из федерального бюджета в размере 787 миллионов рублей.

- С нетерпением жду открытия школы в родном микрорайоне. Сейчас моя дочь учится в начальной школе №60 Ленинского района и самостоятельно добраться на уроки пока не может, приходиться ездить на общественном транспорте. Конечно, новая школа рядом с домом – это наша мечта. Даже не верится, что она воплощается прямо на наших глазах! Мы видим, как возводится здание, пристально следим за ходом работ. В последнее время, благодаря постоянному контролю спикера Госдумы Вячеслава Володина стройка идет быстрыми темпами. Слышала, что на встрече с подрядчиками Вячеслав Викторович поручил перейти на круглосуточный режим и выполнить все наружные работы до дождей и холодов. Так что уверена, совсем скоро строительство завершится. Хочу выразить огромную благодарность Вячеславу Володину за внимание к нашим детям и оказанную помощь в решении наболевшего вопроса — рассказала Айнагуль Султанова, одна из местных жительниц.

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