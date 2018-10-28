Вечером в воскресенье нет тепла в 40 домах Саратова

СЕГОДНЯ 17:59 2018-10-28T18:00:23+03:00

Больше половины отключений связаны с повторными авариями на теплосетях

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Вечером 28 октября в Саратове нет отопления в 40 многоквартирных домах.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в 22 домах из них тепла нет из-за повторных аварий на трубопроводах, а в 18 — из-за подключения строящегося дома в Солнечном-2.

В Саратове зарегистрировано 15 аварий на теплосетях. Там работают восемь бригад «Т Плюс», две — МУП «ГАРС-05» и две — привлеченных организаций.

Жители могут узнать о состоянии с подачей тепла по «горячим линиям» в мэрии. Также объявления вывешиваются на подъездах жилых домов.

В настоящий момент тепло не поступает в дома на улицах Мысникова, Батавина, Тархова, Гришаева, Осипова, Посадского, Чапаева, Пугачева, Некрасова, 2-й Прокатной, Загороднева, Одесская, 50 лет Октября, Разина, Аткарская, Шевченко, Горького, Б. Казачья, Таганрогском переулке, проспектах 50 лет Октября и Строителей.