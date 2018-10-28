Вечером в воскресенье нет тепла в 40 домах Саратова
Вечером 28 октября в Саратове нет отопления в 40 многоквартирных домах.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в 22 домах из них тепла нет из-за повторных аварий на трубопроводах, а в 18 — из-за подключения строящегося дома в Солнечном-2.
В Саратове зарегистрировано 15 аварий на теплосетях. Там работают восемь бригад «Т Плюс», две — МУП «ГАРС-05» и две — привлеченных организаций.
Жители могут узнать о состоянии с подачей тепла по «горячим линиям» в мэрии. Также объявления вывешиваются на подъездах жилых домов.
В настоящий момент тепло не поступает в дома на улицах Мысникова, Батавина, Тархова, Гришаева, Осипова, Посадского, Чапаева, Пугачева, Некрасова, 2-й Прокатной, Загороднева, Одесская, 50 лет Октября, Разина, Аткарская, Шевченко, Горького, Б. Казачья, Таганрогском переулке, проспектах 50 лет Октября и Строителей.