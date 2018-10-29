2018-10-29T08:09:05+03:00
Происшествия

В Саратовской области горела кошара с баранами

На место происшествия выезжала одна машина и пятеро пожарных
Тимур Гадеев
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Вчера, 28 октября, в 10:38 на пульт оперативной службы поступил звонок о воспламении кошары в Ровенском районе.

- Возгорание произошло в 5 км от села Кривояр. Площадь пожара — 500 кв. м. На тушение выезжала одна машина и пять человек личного состава. Через два с лишним часа огонь был полностью ликвидирован. Никто из людей и животных не пострадал, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

В настоящее время ведется проверка причин возгорания.

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