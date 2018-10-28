На заводе Северстали в Балакове ждут протокола проверки прибывшего металла на радиоактивность

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-28T16:07:39+03:00

«Волноваться не о чем» – неофициально отметили на предприятии

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Пресс-служба губернатора Саратовской области 27 октября распространила сообщение о поступлении на предприятие «Северсталь – Сортовой завод Балаково» груза лома чёрных металлов, «не соответствующим техническим требованиям». По данным СМИ, речь идет о значительном превышении максимального уровня радиации.

Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» на самом предприятии, на «Северсталь – Сортовой завод Балаково» в эти минуты идет проверка прибывшего из Самары груза.

- Окончательные и официальные данные можно будет озвучить лишь после официального протокола по итогам проверки, — заявили на заводе.

Впрочем, по предварительной информации, которой поделилась с «КП-Саратов» PR-менеджер завода в Балакове Анна Шмегельская, «волноваться не о чем, никакой паники». По данным сотрудника предприятия, ситуация не представляет опасности, но официально заявлять об этом металлурги станут только после подписания протокола проверки.