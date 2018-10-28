2018-10-28T15:16:11+03:00
Происшествия

На завод Северстали в Балаково могли привезти радиоактивный металлолом

Ситуацию уже взяли на контроль в областном правительстве
Александр Уриевский
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«Северсталь – Сортовой завод Балаково»«Северсталь – Сортовой завод Балаково»
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По неподтвержденным данным, на завод Северстали в Балаково Саратовской области прибыл груз радиоактивного металла. Губернатор области уже дал поручение зампреду заняться прибывшим на завод опасным грузом.

- В субботу, 27 октября, на предприятие «Северсталь – Сортовой завод Балаково» прибыл автомобиль с грузом лома чёрных металлов, не соответствующим техническим требованиям. По данному факту оперативными службами проводятся необходимые мероприятия, — сообщили официально в пресс-службе губернатора.

По информации местных СМИ, речь идет о ломе металла, радиоактивность которого в два с лишним раза превышает максимально допустимые значения. Первоначальные замеры были сделаны специалистами завода. На месте работают специалисты Росприроднадзора, которые пока не сделали выводов о превышении нормы радиации.

Между тем, губернатор Валерий Радаев дал поручение заместителю председателя правительства области Роману Бусаргину держать на контроле рассмотрение данной ситуации. Это подтвердили в пресс-службе главы региона.

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