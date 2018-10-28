В Солнечном-2 без отопления остались 18 домов
Их отключили для того, чтобы сделать врезку для строящегося дома
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Администрация Саратова принесла жителям 18 многоквартирных домов извинения за неудобства. Сегодня, 28 октября, ориентировочно до 20.00, жильцы многоэтажек в Солнечном-2 будут отключены от отопления.
- В связи с подключением строящего дома в Солнечном-2 к системе теплоснабжения приостановлена подача теплоносителя 18 многоквартирным домам 7-го микрорайона, — сообщили "КП-Саратов" в администрации города.
Список абонентов, которым приостановлена подача отопления:
Улица Мысникова, 4, 6, 8, 10, 10А
Улица Батавина, 14, 16, 18, 19, 21
Улица Тархова, 43, 45, 45А, 47, 47А
Улица Гришаева, 4, 6, 8.