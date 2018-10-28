Родственники пострадавших ищут виновника ДТП с фурой и Skoda Oktavia под Саратовом
Родственники попавших в аварию с фурой на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград уверены, что перед столкновением с грузовиком, легковушку Skoda Oktavia грубо подрезала «Лада», сообщил сегодня ночью в социальной сети ВК, в группе «Саратов онлайн» пользователь Виталий Викторович.
- В нашей семье трагедия, нужен репост. Необходимо найти свидетелей с информацией и записью с видеорегистратора момента аварии на трассе Саратов-Волгоград . 27.10.2018, в 13:20, в 10км от Саратова. Темно-серая Лада 2114 (либо 2109) с номером по типу *677**64рус подрезала Skoda Oktavia с нашими родителями, из-за чего их выбросило под фуру и на обочину, сам водитель Лады остановился, осмотрелся и скрылся с места ДТП. Авария с тяжелейшими последствиями, нужно разыскать виновника! – призывает в соцсети Виталий Викторович.
Последствия ДТП 27.10.18 под Саратовом.