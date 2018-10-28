В Саратовской области фура протаранила иномарку
Женщину водителя госпитализировали
Фото из соцсетей
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Накануне, 27 октября, в 15:40, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в районе разъезда Ивановский, произошло столкновение фуры и легковушки Skoda Oktavia, рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Пострадали два пассажира и водитель Skoda Oktavia.
Группа быстрого реагирования оказала на месте скорую медицинскую помощь. 56-летнюю женщину, водителя иномарки, с закрытой черепно- мозговой травмой и повреждением кисти руки госпитализировали.