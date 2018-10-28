2018-10-28T12:29:09+03:00
Спорт

Тренер саратовского «Автодора» заявил, что у команды начинает что-то получаться

Саратовский клуб одержал четвертую победу подряд
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Матч "Автодора" потив "Калева" в ЭстонииМатч "Автодора" потив "Калева" в Эстонии
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Саратовский баскетбольный «Автодор» снова набрал больше 100 очков за игру и победил эстонский «Калев» в рамках чемпионата Лиги ВТБ.

Матч завершился со счетом 113:102 в пользу саратовской команды. Это четвертая победа клуба подряд и третья – со счетом свыше 100 очков.

Самым результативным стал американский легионер Перрин Бьюфорт, набравший 30 очков. Он вышел в лидеры Лиги ВТБ по результативности. Среди россиян в составе «Автодора» лидировал центровой Артем Забелин, поставивший свой личный рекорд – 18 очков за игру.

Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин отметил, что у команды начинает что-то получаться благодаря самоотдаче всех игроков.

- Мы продолжаем играть в свою игру, следовать своим принципам как в защите, так и в нападении. Сейчас у нас что-то начало более-менее получаться. Результат приносит полная самоотдача со стороны всех без исключения игроков, за что им большое спасибо, — заявил Мокин на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч команда сыграет 31 октября в рамках Кубка ФИБА-Европа в Нидерландах против «Ден Боша».

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