Двое балаковцев выложили деньги интернет-мошенникам

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-28T12:13:14+03:00

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В Балаково двое жителей «попались на удочку» интернет мошенников, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

- Женщина решила через один интернет сайт приобрести ребенку детские вещи, и по условиям «электронного» магазина перевела в качестве предоплаты 3300 рублей. Однако вещей ей не прислали и денег не вернули. Во втором случае балаковец перечислил в качестве задатка для покупки иномарки 10 000 рублей. И так же не увидел ни машины, ни своих денег, – пояснили полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов советуют, что если сумма покупки большая, лучше попросить об оплате товара в отделении службы доставки. Не стоит делать предоплату, даже частичную, когда продавец требует денег с целью забронировать товар.