2018-10-28T12:13:14+03:00
Происшествия

Двое балаковцев выложили деньги интернет-мошенникам

Потерпевшие перевели предоплату за детские вещи и автомобиль
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балаково двое жителей «попались на удочку» интернет мошенников, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

- Женщина решила через один интернет сайт приобрести ребенку детские вещи, и по условиям «электронного» магазина перевела в качестве предоплаты 3300 рублей. Однако вещей ей не прислали и денег не вернули. Во втором случае балаковец перечислил в качестве задатка для покупки иномарки 10 000 рублей. И так же не увидел ни машины, ни своих денег, – пояснили полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов советуют, что если сумма покупки большая, лучше попросить об оплате товара в отделении службы доставки. Не стоит делать предоплату, даже частичную, когда продавец требует денег с целью забронировать товар.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области фура протаранила иномарку
Тренер саратовского «Автодора» заявил, что у команды начинает что-то получаться
На Лагерной и Елшанской отключили воду из-за аварии
В ДТП в Саратове ранена женщина
В Саратовской области ожидается сильный ветер
В Саратовской области нашли пропавшего ребенка из коррекционной школы
В Саратове водитель «Лады» протаранил маршрутку
Отключены от воды несколько улиц Саратова
Саратовский филиал «Т Плюс» выполнил ремонт муниципальных тепловых сетей
В Саратовской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
В Энгельсе возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому
На Московской улице отключили воду
МЧС предупредило саратовцев об опасном ветре
Под Вольском в ДТП погиб 81-летний мужчина
Панков рассказал о «схеме Сараева» с заложенным имуществом МУПов
На саратовской набережной сбита несовершеннолетняя девушка из Дагестана
Мэрия: В Саратове к отоплению подключены все дома
В Саратовской области в ДТП ранена женщина водитель
В Балаковском районе экскаваторщик слил у коллеги 200 литров солярки
Тепла в домах на Радищева, Горького, Вольской и Новоузенской нет из-за работ УК
Аэропорт «Гагарин» в Сабуровке будет всепогодным
В подвале дома Балакова найден голый мужчина
В Саратовской области открыт сезон охоты на пушных зверей
Потерявшуюся в лесу под Шиханами женщину нашли грибники