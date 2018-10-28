2018-10-28T10:52:26+03:00
Происшествия

В Саратовской области нашли пропавшего ребенка из коррекционной школы

Ребенка всю ночь искали спасатели и полицейские с родителями
Тимур Гадеев
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Накануне в Саратове найден пропавший 13-летний ребенок, рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

- Накануне в пятницу полицию обратились родители 13-летнего ребенка из поселка Березина речка Заводского района, учащегося коррекционной школы. Мальчик в 21:00 вышел из дома и пропал, — уточнили региональные спасатели.

В поиске ребенка принимали участие полицейские, спасатели и родители. Только под утро субботы, в 06:30, посторонние люди нашли ребенка в кафе у стадиона «Волга» и на такси отправили домой к родителям.

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