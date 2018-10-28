В Саратове водитель «Лады» протаранил маршрутку

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-28T10:36:12+03:00

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Накануне вечером 27 октября, в 20:26 на перекрестке улиц - 6 Нагорный проезд и Прессовая, водитель ВАЗ-31099 с тремя пассажирами выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую «ГАЗель» 14-го маршрута, рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, два его пассажира и один пассажир маршрутки.

- Водителя «Лады», зажатого в салоне автомобиля, пришлось вырезать из машины с помощью специального оборудования, – уточнили спасатели.