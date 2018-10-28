Саратовский филиал «Т Плюс» выполнил ремонт муниципальных тепловых сетей

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-28T10:17:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» полностью выполнили взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных тепловых сетей. Так, по крупнейшим объектам от ЦТП «Вагонник» и на ул. Мира со стороны энергокомпании работы на коммуникациях завершены.

Сегодня энергетики продолжают оказывать помощь городской аварийной службе 05 в устранении повторных дефектов на вводах в дома, которые возникают в ходе подключения отопления и эксплуатации. На контроле стоят адреса в центральной части Саратова по ул. Некрасова, 19, 21, 21а, Волжская, 19, 21.

Служба энергоинспекции Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ведет постоянный мониторинг подачи тепла по адресам, которые попадали в зону ограничения из-за ремонтных работ на подводящих к домам коммуникациям. В круглосуточном режиме специалисты держат связь с управляющими организациями и при необходимости оказывают помощь в регулировке внутридомовых систем.

Напомним, что с 25 октября Саратовский филиал «Т Плюс» в круглосуточном режиме оказывал помощь администрации г. Саратова в устранении повреждений на муниципальных и бесхозяйных тепловых сетях. В Саратов дополнительно прибыли бригады из Энгельса, Балакова, Пензы и Самары. Всего к работам были привлечены порядка 170 человек и 50 единиц спецтехники. Несколько раз в сутки собирался оперативный штаб под руководством директора и главного инженера филиала для координации ремонтных работ.