Саратовский филиал «Т Плюс» выполнил ремонт муниципальных тепловых сетей
Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» полностью выполнили взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных тепловых сетей. Так, по крупнейшим объектам от ЦТП «Вагонник» и на ул. Мира со стороны энергокомпании работы на коммуникациях завершены.
Сегодня энергетики продолжают оказывать помощь городской аварийной службе 05 в устранении повторных дефектов на вводах в дома, которые возникают в ходе подключения отопления и эксплуатации. На контроле стоят адреса в центральной части Саратова по ул. Некрасова, 19, 21, 21а, Волжская, 19, 21.
Служба энергоинспекции Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ведет постоянный мониторинг подачи тепла по адресам, которые попадали в зону ограничения из-за ремонтных работ на подводящих к домам коммуникациям. В круглосуточном режиме специалисты держат связь с управляющими организациями и при необходимости оказывают помощь в регулировке внутридомовых систем.
Напомним, что с 25 октября Саратовский филиал «Т Плюс» в круглосуточном режиме оказывал помощь администрации г. Саратова в устранении повреждений на муниципальных и бесхозяйных тепловых сетях. В Саратов дополнительно прибыли бригады из Энгельса, Балакова, Пензы и Самары. Всего к работам были привлечены порядка 170 человек и 50 единиц спецтехники. Несколько раз в сутки собирался оперативный штаб под руководством директора и главного инженера филиала для координации ремонтных работ.