В Саратовской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
Водитель чудом остался жив
Изменить размер текста:
Накануне, 27 октября, в 20:00, на пульт оперативной службы поступило сообщение
о том, что произошло ДТП с участием одного транспортного средства в Питерском районе, на автодороге «Питерка - Новотулка». В результате ДТП есть пострадавший, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
- Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, вылетел с трассы, машина перевернулась. Не смотря на то, что автомобиль сильно пострадал мужчина остался жив и даже отказался от госпитализации, – уточнил оперативный дежурный ОГИБДД Питерского района.