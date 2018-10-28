2018-10-28T10:14:55+03:00
Происшествия

В Саратовской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

Водитель чудом остался жив
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне, 27 октября, в 20:00, на пульт оперативной службы поступило сообщение

о том, что произошло ДТП с участием одного транспортного средства в Питерском районе, на автодороге «Питерка - Новотулка». В результате ДТП есть пострадавший, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

- Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, вылетел с трассы, машина перевернулась. Не смотря на то, что автомобиль сильно пострадал мужчина остался жив и даже отказался от госпитализации, – уточнил оперативный дежурный ОГИБДД Питерского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области фура протаранила иномарку
Тренер саратовского «Автодора» заявил, что у команды начинает что-то получаться
Двое балаковцев выложили деньги интернет-мошенникам
На Лагерной и Елшанской отключили воду из-за аварии
В ДТП в Саратове ранена женщина
В Саратовской области ожидается сильный ветер
В Саратовской области нашли пропавшего ребенка из коррекционной школы
В Саратове водитель «Лады» протаранил маршрутку
Отключены от воды несколько улиц Саратова
Саратовский филиал «Т Плюс» выполнил ремонт муниципальных тепловых сетей
В Энгельсе возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому
На Московской улице отключили воду
МЧС предупредило саратовцев об опасном ветре
Под Вольском в ДТП погиб 81-летний мужчина
Панков рассказал о «схеме Сараева» с заложенным имуществом МУПов
На саратовской набережной сбита несовершеннолетняя девушка из Дагестана
Мэрия: В Саратове к отоплению подключены все дома
В Саратовской области в ДТП ранена женщина водитель
В Балаковском районе экскаваторщик слил у коллеги 200 литров солярки
Тепла в домах на Радищева, Горького, Вольской и Новоузенской нет из-за работ УК
Аэропорт «Гагарин» в Сабуровке будет всепогодным
В подвале дома Балакова найден голый мужчина
В Саратовской области открыт сезон охоты на пушных зверей
Потерявшуюся в лесу под Шиханами женщину нашли грибники