В Саратовской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-28T10:14:55+03:00

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Накануне, 27 октября, в 20:00, на пульт оперативной службы поступило сообщение

о том, что произошло ДТП с участием одного транспортного средства в Питерском районе, на автодороге «Питерка - Новотулка». В результате ДТП есть пострадавший, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

- Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, вылетел с трассы, машина перевернулась. Не смотря на то, что автомобиль сильно пострадал мужчина остался жив и даже отказался от госпитализации, – уточнил оперативный дежурный ОГИБДД Питерского района.