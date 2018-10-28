2018-10-28T09:43:48+03:00
Происшествия

В Энгельсе возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому

Сотрудник полиции отказался взять деньги у пьяных мужчин
Тимур Гадеев
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В Энгельсе возбуждено уголовное дело против двух лиц за попытку дачи взятки сотруднику ППС, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

- По предварительной версии, накануне, двое жителей Дергачевского района, задержанные в городе Энгельсе за распитие спиртных напитков в общественном месте, пытались дать незаконное денежное вознаграждение в сумме 600 рублей сотруднику ППСп МУ МВД России «Энгельсское» за не привлечение их к административной ответственности. Сотрудник полиции от денег отказался и сообщил об этом руководству, – уточнили в главке.

По факту дачи взятки должностному лицу отделом дознания МУ МВД России «Энгельсское» возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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