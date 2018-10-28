МЧС предупредило саратовцев об опасном ветре

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-28T08:37:08+03:00

И посоветовало переставить автомобили подальше от деревьев

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В Саратовской области сегодня ожидается сильный ветер.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, в отдельных районах его порывы достигнут скорость 18-23 метра в секунду.

В связи с этим, жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности: убрать вещи с балконов и лоджий, переставить автомобиль подальше от деревьев.

Во время усиления ветра гражданам следует укрыться в помещении, например, зайти в магазин. Также необходимо держаться подальше от рекламных щитов, остановок общественного транспорта, линий электропередач.

Обязательно следует следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

Кроме того, в большинстве районов ожидается дождь, туман. Температура — 9-14 градусов.