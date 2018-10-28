МЧС предупредило саратовцев об опасном ветре
В Саратовской области сегодня ожидается сильный ветер.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, в отдельных районах его порывы достигнут скорость 18-23 метра в секунду.
В связи с этим, жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности: убрать вещи с балконов и лоджий, переставить автомобиль подальше от деревьев.
Во время усиления ветра гражданам следует укрыться в помещении, например, зайти в магазин. Также необходимо держаться подальше от рекламных щитов, остановок общественного транспорта, линий электропередач.
Обязательно следует следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
Кроме того, в большинстве районов ожидается дождь, туман. Температура — 9-14 градусов.