На саратовской набережной сбита несовершеннолетняя девушка из Дагестана

СЕГОДНЯ 22:08 2018-10-27T22:30:05+03:00

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В Саратове перед въездом на мост через Волгу, вечером была сбита несовершеннолетняя девушка.

В распоряжении «КП-Саратов» оказалось видео очевидца, который зафиксировал лежащую на переходе девушку и сбивший ее автомобиль.

По предварительной информации, в 17-летняя девушка попала под колеса «Лады».

- ДТП произошло в 20:35 на пешеходном переходе по улице Большая Затонская, — сообщили корреспенденту «КП-Саратов» в ГИБДД города.

При этом у девушки при себе имелся паспорт, по которому удалось установить ее личность. Пострадавшей оказалась 17-летняя жительница Республики Дагестан по имени Леона.

Девушка была госпитализирована в 1-ю Советскую больницу Саратова.