На саратовской набережной сбита несовершеннолетняя девушка из Дагестана
В Саратове перед въездом на мост через Волгу, вечером была сбита несовершеннолетняя девушка.
В распоряжении «КП-Саратов» оказалось видео очевидца, который зафиксировал лежащую на переходе девушку и сбивший ее автомобиль.
По предварительной информации, в 17-летняя девушка попала под колеса «Лады».
- ДТП произошло в 20:35 на пешеходном переходе по улице Большая Затонская, — сообщили корреспенденту «КП-Саратов» в ГИБДД города.
При этом у девушки при себе имелся паспорт, по которому удалось установить ее личность. Пострадавшей оказалась 17-летняя жительница Республики Дагестан по имени Леона.
Девушка была госпитализирована в 1-ю Советскую больницу Саратова.
На саратовской набережной сбита девушка из Дагестана.