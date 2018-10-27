Мэрия: В Саратове к отоплению подключены все дома

СЕГОДНЯ 21:31 2018-10-27T21:31:57+03:00

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Администрация Саратова сообщает, что в настоящее время в городе осуществлено первичное подключение отопления во всех многоквартирных домах. Так, завершены сварочные работы на участке теплотрассы d425 мм в районе д. № 210 по ул. Б.Садовая. Начато заполнение системы теплоносителем.

Ряд адресов испытывает проблемы с подачей теплоснабжения из-за повторных аварийных ситуаций на изношенных сетях. Над устранением 16 повреждений в настоящее время работают 14 бригад: 10 — ПАО «Т Плюс», 2 — МУП «ГАРС-05» и 2 — ООО «ТЭГК». По поручению главы города Михаила Исаева рабочие осуществляют ремонтные работы в круглосуточном режиме до полного восстановления тепла.

Управляющими и теплоснабжающими организациями проводится регулировка гидравлического режима внутридомовых инженерных систем.

В Саратове работают «горячие линии» по теплоснабжению. Для удобства горожан они организованы в каждом районе регионального центра, а также на базе городского комитета по ЖКХ.

Кроме того, жителей оповещают о причинах отсутствия тепла в их доме и сроках устранения проблемы путем размещения объявлений на подъездах жилых домов