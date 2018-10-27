Тепла в домах на Радищева, Горького, Вольской и Новоузенской нет из-за работ УК

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-27T17:04:35+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» завершил работы на подводящих к домам муниципальных тепловых сетях. В настоящее время энергетики оказывают помощь в ликвидации повреждений на бесхозяйных трубопроводах, обслуживаемых городской аварийной службой 05.

Задействовано 47 единиц спецтехники, 20 ремонтных бригад Центральной ремонтной службы, 10 – подрядных организаций, 3 бригады эксплуатации. Всего привлечены более 170 человек. Работы ведутся в усиленном режиме, по некоторым объектам они организованы круглосуточно.

В частности, сегодня завершается ремонт на участке бесхозяйных теплосетей от ЦТП «Вагонник», где повреждение влияет на подачу тепловой энергии в шести многоквартирных домов: ул. Кутякова, 164, Б. Садовая 168/174, 210, 192/208, 188/190, ул. 3-я Садовая, 1. Помощь оказывается и в ремонтных работах на тепловых сетях на ул. Мира, где без отопления пока находятся дома №21 А, 23А, 25А.

Тепловая инспекция Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» оказывает помощь специалистам УК, ТСЖ и ЖСК в подключении домов к центральному отоплению. Ведется регулировка режимов и развоздушивание внутридомовых систем.

Энергетики отмечают, что в некоторых домах Саратова отсутствует отопление из-за ремонтов управляющими организациями на внутридомовых коммуникациях. По данным Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», это дома по адресам: ул. Радищева, 23 и 23 А, ул. М. горького, 19, ул. Вольская, 56 и 57, Новоузенская, 43, корп. 3.