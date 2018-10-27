2018-10-27T17:04:35+03:00
Недвижимость

Тепла в домах на Радищева, Горького, Вольской и Новоузенской нет из-за работ УК

«Т Плюс» помогает ликвидировать повреждения на бесхозяйных сетях
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Саратовский филиал «Т Плюс» завершил работы на подводящих к домам муниципальных тепловых сетях. В настоящее время энергетики оказывают помощь в ликвидации повреждений на бесхозяйных трубопроводах, обслуживаемых городской аварийной службой 05.

Задействовано 47 единиц спецтехники, 20 ремонтных бригад Центральной ремонтной службы, 10 – подрядных организаций, 3 бригады эксплуатации. Всего привлечены более 170 человек. Работы ведутся в усиленном режиме, по некоторым объектам они организованы круглосуточно.

В частности, сегодня завершается ремонт на участке бесхозяйных теплосетей от ЦТП «Вагонник», где повреждение влияет на подачу тепловой энергии в шести многоквартирных домов: ул. Кутякова, 164, Б. Садовая 168/174, 210, 192/208, 188/190, ул. 3-я Садовая, 1. Помощь оказывается и в ремонтных работах на тепловых сетях на ул. Мира, где без отопления пока находятся дома №21 А, 23А, 25А.

Тепловая инспекция Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» оказывает помощь специалистам УК, ТСЖ и ЖСК в подключении домов к центральному отоплению. Ведется регулировка режимов и развоздушивание внутридомовых систем.

Энергетики отмечают, что в некоторых домах Саратова отсутствует отопление из-за ремонтов управляющими организациями на внутридомовых коммуникациях. По данным Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», это дома по адресам: ул. Радищева, 23 и 23 А, ул. М. горького, 19, ул. Вольская, 56 и 57, Новоузенская, 43, корп. 3.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области в ДТП ранена женщина водитель
В Балаковском районе экскаваторщик слил у коллеги 200 литров солярки
Аэропорт «Гагарин» в Сабуровке будет всепогодным
В подвале дома Балакова найден голый мужчина
В Саратовской области открыт сезон охоты на пушных зверей
Потерявшуюся в лесу под Шиханами женщину нашли грибники
В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса
Ответственного за срыв отопесезона в Саратове чиновника не уволили
Поселок Жасминный остался без воды
В Саратове за вымогательство задержали подростка
Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию
Председатель реготделения «Опоры России»: Новый аэропорт станет точкой притяжения
В Ершовском районе в перевернувшемся авто погиб водитель
В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]
В Энгельсе женщина сбила пенсионерку на «зебре»
Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы
В Балашове лже-полицейский перерезал горло соседке
Депутат Писной пожаловался на отсутствие отопления
В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль
На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]
Отключена вода на 22 улицах Саратова
В столкновении четырех авто в Саратове пострадал грудной ребенок
В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок
На пожаре в Марксе сгорела женщина
Суббота будет прохладной и пасмурной
Минстрой просит сообщать о проблемах с отоплением в Саратовской области