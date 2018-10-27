Аэропорт «Гагарин» в Сабуровке будет всепогодным

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-27T16:49:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» очередной пост о визите председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область.

- Мало кто знает, во время визита Володина, проводились два, в закрытом от прессы режиме, совещания. Все они касались строительства. В школе в Солнечном были всего шесть организаций. Это были «белые» организации , как их окрестили сами журналисты. Конечно, не то что они не негры (мы же не расисты) тогда афроамериканцы что ли? Закрутили журналисты. А собрали просто тех, кто имеет историю, кто строит, не скрывается, не создает обманутых дольщиков. Список уже в открытом доступе есть. А вот второе было с приглашением федеральных структур. И проводилось в новом аэропорту Гагарин. Сразу сообщу: конкуренция жесткая идет даже за название аэропорта и бренда Гагарин. Таких компаний уже 15. Конкуренция. Но название, предложенное Володиным гораздо ранее, уже забрендировано. Просто хочу напомнить: лет двадцать назад предложение Володина о строительстве аэропорта воспринималось как сказка о космосе. Ан нет. И сегодня, чтоб вы знали, аэропорт Гагарин у нас в Саратове единственный. Он строится в стране один. В чистом поле, с нуля, и не под чемпионат мира. Да больше нигде не строится по критериям приведенным выше. Сложностей с финансированием было множество. В их наличие, мне кажется, не верили даже те, кто строит. Даже хотели умыкнуть земли старого аэропорта. Вот что значит коммерсанты. Только прибрать к рукам. Ан нет. Володин земли передал в собственность области. Ох, ответственно. Лишь бы их не попилили? Но здесь всем нам контролировать. Так вот, вернемся в поле вокруг Сабуровки. Хотя автобусу журналистов и множеству московских персон, Володин показал выход в космос. Так уже можно назвать то, что сотворили в новом аэропорту. Грациозно, современно и качественно. Так вот, там уже обсуждались условия, необходимые для ввода в эксплуатацию аэропорта «Гагарин». Запуск которого намечен на сентябрь 19 года. Так вот.

.

Синхронизация работы всех ведомств на сегодняшний день позволяет сдать аэропорт к 1 сентября 2019. И такую задачу Володин считает приоритетной. И так ряд вопросов. Один из них, который обсуждался как проблемный, — это оборудование международного воздушного пункта пропуска. А для того, чтобы его запустить, необходимо полгода. Федеральному министерству, занимающемуся обустройством пропуска через границу, придется начинать проект не позже января следующего года. Но, как заверил руководитель департамента, это будет сделано вовремя и не нарушит пуск ввода обьекта. Подготовительная работа уже ведется.

Важно и другое.

На совещании обсуждался вопрос повышения безопасности полетов — в этих целях необходимо будет оборудовать взлетно-посадочную полосу аэродрома специальной техникой (навигационными огнями), которая позволит сделать аэропорт всепогодным. А это значит, что самолеты смогут приземляться у нас в любую погоду, даже в туман. Кстати, наверное не один регион не сталкивается как наш с туманами и, соответственно, боязнью за свою жизнь , при этом. Именно на необходимости установить специальное светосигнальное оборудование, которое позволит сделать аэропорт всепогодным по приему самолетов и повысит безопасность и регулярность полетов, настаивал Вячеслав Володин. И хотя в этом случае цена строительства увеличится на 100 млн руб. Вячеслав Володин сказал, что средства будут найдены. Безопасность людей — самое главное, подчеркнул Володин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Росавиации объявил о сдаче нового аэропорта в Саратовской области к 1 сентября

Все монтажные работы завершаться уже к середине лета

(подробнее)